Oberndorf im Rampenlicht: Eine Stadt zeigt ihre Gesichter

50 Jahre Gesamtstadt sind Anlass für einen besonderen Abend: Auf Oberndorfs Schuhmarkt zeigen Kernstadt und die eingemeindeten Ortschaften Stärken und Besonderheiten.
50 Jahre Gesamtstadt Oberndorf nahm die Bürgerinitiative „Sieben auf einen Streich“ zum Anlass für die Veranstaltung „Unsere Stadt im Rampenlicht“. Bei Bewirtung und Blasmusik konnten Besucher in bunten Fassadenprojektionen das vielfältige Leben in den Teilorten und der Kernstadt entdecken und sich auf das lange Wochenende einstimmen.