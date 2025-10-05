Oberndorf im Rampenlicht: Eine Stadt zeigt ihre Gesichter

50 Jahre Gesamtstadt sind Anlass für einen besonderen Abend: Auf Oberndorfs Schuhmarkt zeigen Kernstadt und die eingemeindeten Ortschaften Stärken und Besonderheiten.

50 Jahre Gesamtstadt Oberndorf nahm die Bürgerinitiative „Sieben auf einen Streich“ zum Anlass für die Veranstaltung „Unsere Stadt im Rampenlicht“. Bei Bewirtung und Blasmusik konnten Besucher in bunten Fassadenprojektionen das vielfältige Leben in den Teilorten und der Kernstadt entdecken und sich auf das lange Wochenende einstimmen.

Der kalte, trockene Abend bot gute Voraussetzungen für einen Bummel über den Schuhmarkt. Zum Auftakt hatte Holger Klein Bürgermeister Matthias Winter sowie die Ortsvorsteher oder einen Stellvertreter aus dem Ortschaftsrat eingeladen. Sie knüpften an einem Holzgestell aus sieben farbigen Seilen, die für die Wappenfarben aller Orte stehen, ein buntes Tau als symbolisches Zeichen ihrer Verbundenheit, sozusagen ein „Freundschaftsband XXL“.

„Haugenblech“ sorgt für den richtigen Ton

Musikalisch wurden die allmählich eintreffenden Besucher von der Formation „Haugenblech“ begrüßt. Sie sorgte bis weit in die Dunkelheit hinein für beschwingte Unterhaltung. Bei Glühwein, Punsch, roter Wurst und mehr n aus der Besenwirtschaft der Bürgerinitiative traf man sich drinnen und draußen an den Stehtischen. Eine Abordnung des Kulturforums setzte die Fassadenprojektionen in Gang und startete damit den Streifzug durch die 1975 eingemeindeten Dörfer und die Stadt.

Oberndorf stellte die Fasnet, die Sehenswürdigkeiten und die Vereinsvielfalt in den Mittelpunkt und dankte allen ehrenamtlichen Helfern: „Das ehrenamtliche Engagement in allen Vereinen und außerhalb der Vereine macht die Kernstadt zu etwas ganz Besonderem.“

Ein Ganzes aus vielen Teilen

Damit konnten auch die Stadtteile glänzen und setzten ihre individuellen Charaktere in Szene. Bochingen präsentierte sich als einwohnerstärkster Stadtteil mit Bildern aus Vergangenheit und Gegenwart. Boll zeigte sich „Klein, aber fein“ mit einem regen Vereinsleben, Luftbildern und mehr. Aistaig schickte einen grünen Flitzer über die Dorfstraßen und warf Schlaglichter auf Gebäude, Infrastruktur, Skulpturen und Naturschönheiten. Umfangreiches Material zum Motto „Beffendorf – Wer’s findet, findet’s gut“ lieferten alle Vereine und das Jubiläumsfest von 2019. Altoberndorf öffnete erneut den Bilderschatz aus der diesjährigen 750-Jahr-Feier, und auch Hochmössingen hatte umfangreiches Bildmaterial aus mehreren Jahrzehnten zusammengestellt.

Positives Fazit

Das Fazit der Veranstalter fiel positiv aus, obgleich die Besucherzahl Luft nach oben hatte. „Unser Ziel, die Oberstadt zu beleben, haben wir auf jeden Fall erreicht“, meinte Katja Schmid. Am Tresen habe man zur Stoßzeit gut zu tun gehabt. „Es dürften immer ein paar Leute mehr sein“, resümierte Holger Klein. Die BI wolle über zusätzliche Angebote das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern.

Sein Dank galt dem Kulturforum für die technische Unterstützung sowie dem Ordnungsamt und dem Bauhof für die gute Zusammenarbeit. Die Bürgerinitiative ist dem Ziel, Oberndorf und die Stadtteile zu verbinden, wieder ein Stück nähergekommen und wirbt weiterhin für das „Wir-Gefühl“ und die Erkenntnis „Wir alle sind eine Gemeinschaft.“

Ergänzt wurde „Unsere Stadt im Rampenlicht“ durch das Oktoberfest im „Anker“ und Partymusik von DJ Wahle im „Sudhäusle“. In der „Linde 13“ luden Kulturamt und Jugendclub zum „LindenSlam: Metal trifft Poetry“ ein. Auch die am Vortag wieder eröffnete „La Bodega“ freute sich auf Besucher.

„Sieben auf einen Streich“

Die Bürgerinitiative

setzt sich aktuell aus Katja Schmid, Holger Klein, Giuseppe Scherer und Marc Melber zusammen. Die vier rührigen Bürger finden für ihre Aktionen Unterstützung bei Personen aus der Kernstadt und den Stadtteilen. Mit wachsendem Bekanntheitsgrad hoffen sie auf viele weitere offene Ohren.

Das nächste gesamtstädtische Kinderfest

soll 2026 in Bochingen stattfinden. E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme: OberndorfVerbindenmit7auf1Streich@gmx.de