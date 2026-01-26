Oberndorf auf Wikipedia: Eine moderne Stadtchronik – aber die Verfasser bleiben unbekannt

Seit 25 Jahren gibt es Wikipedia und seit 22 Jahren ist auch die Stadt Oberndorf darin zu finden. Aber wie hat sich der Artikel zur Stadt mit den Jahren entwickelt?

Wikipedia feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag. Was im Jahr 2001 als Experiment begann, hat die Idee der Enzyklopädie grundlegend verändert. Wissen ist heute jederzeit verfügbar, komprimiert, verlinkt und nur einen Klick entfernt. Das Lexikon in der Hosentasche, das in jeder Sekunde weiterwächst, öffnet den Zugang zu Informationen, die früher oft nur einer kleinen, akademischen Öffentlichkeit vorbehalten waren.

Wie sich diese globale Erfolgsgeschichte auf lokaler Ebene niederschlägt, zeigt der Wikipedia-Artikel zur Stadt Oberndorf. Die aktuelle Version ist seit Juli 2025 online. Die erste Version war überschaubar: Am 3. März 2004 informierte die Seite ab 9.39 Uhr über die Einwohnerzahl, damals mit rund 14 000 angegeben – heute sind es präzise 14 853, inklusive Quellenangabe per Mausklick –, die sechs Stadtteile, Hinweise zur Verkehrsanbindung sowie die Städtepartnerschaften. Schon einen Tag später folgte die erste Ergänzung: Ergänzt wurde ein neuer Unterpunkt „Firmen“, unter dem zunächst lediglich ein Link zu Heckler & Koch zu finden war.

Von da an wuchs der Artikel stetig. Aus kurzen, rein informativen Sätzen wurden zunächst Auflistungen, später eine zunehmend strukturierte Kurzchronik der Stadt. Bereits im Jahr 2015 umfasste der Eintrag zahlreiche Gliederungspunkte, die sich in ähnlicher Form bis heute halten.

Die Geschichte wächst

Das aktuelle Inhaltsverzeichnis beginnt mit den Gliederungspunkten Geografie und Geschichte. Der Abschnitt zur Geschichte ist im Laufe der Jahre deutlich angewachsen: Wikipedia bietet heute eine kompakte, gut strukturierte Zeitreise von der Vor- und Frühgeschichte über die frühe Neuzeit bis ins 21. Jahrhundert.

Kulturangebot ist ausgeprägt

Der nächste große Punkt umfasst Kultur und Sehenswürdigkeiten und beginnt mit der Oberndorfer Fasnet. Da die Narrenzunft seit 2006 einen eigenen Wikipedia-Artikel besitzt, reichen für die Beschreibung zwei Sätze aus, und es findet sich ein Verweis auf den ausführlichen Hauptartikel.

Darüber hinaus wird deutlich, wie vielfältig das kulturelle Leben in Oberndorf ist: Veranstaltungen, Vereine und historische Bauwerke finden ebenso Erwähnung wie weitere Sehenswürdigkeiten.

Die Söhne und Töchter der Stadt

Auch Wirtschaft und Infrastruktur sind ausführlich dargestellt – vom Verkehr über den Rüstungssektor bis hin zu ansässigen Unternehmen, Behörden und der Gesundheitsversorgung. Unter „Persönlichkeiten“ listet Wikipedia neun Ehrenbürger sowie 52 Söhne und Töchter der Stadt auf. Den Abschluss bilden Hinweise zu Film, Literatur und weiterführenden Weblinks.

So erzählt der Wikipedia-Artikel nicht nur die Geschichte Oberndorfs, sondern auch die Geschichte von Wikipedia selbst: vom knappen Informationsangebot hin zu einer vielschichtigen, gemeinschaftlich erarbeiteten Wissenssammlung.

Plattform für ein kollektives Gedächtnis

Um für Wikipedia zu schreiben, reicht es, ein kostenloses Benutzerkonto zu erstellen, die enzyklopädische Relevanz des Themas anhand der Wikipedia-Richtlinien zu überprüfen und einen neutralen Text, der mit verifizierbaren Quellen belegbar ist, zu verfassen.

Für Städte wie Oberndorf ist Wikipedia längst mehr als ein Nachschlagewerk – sie ist digitale Visitenkarte, kollektives Gedächtnis und Spiegel der Art und Weise, Wissen zu sammeln, zu ordnen und zu bewerten.