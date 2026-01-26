Oberndorf auf Wikipedia: Eine moderne Stadtchronik – aber die Verfasser bleiben unbekannt

Seit 25 Jahren gibt es Wikipedia und seit 22 Jahren ist auch die Stadt Oberndorf darin zu finden. Aber wie hat sich der Artikel zur Stadt mit den Jahren entwickelt?
Wikipedia feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag. Was im Jahr 2001 als Experiment begann, hat die Idee der Enzyklopädie grundlegend verändert. Wissen ist heute jederzeit verfügbar, komprimiert, verlinkt und nur einen Klick entfernt. Das Lexikon in der Hosentasche, das in jeder Sekunde weiterwächst, öffnet den Zugang zu Informationen, die früher oft nur einer kleinen, akademischen Öffentlichkeit vorbehalten waren.