Oberndorf Heckler & Koch: Wichtiger Zeuge erwartet

Zwar hält Heeschen noch die Aktienmehrheit an dem Unternehmen. Nach Darstellung des Ex-Chefs und Klägers Nicola Marinelli hat er aber nicht mehr das Sagen in der Rüstungsschmiede: Marinelli zufolge hat Heeschen sein Aktienpaket an einen französischen Investor verpfändet, der seit 2015 das Zepter in der Hand halte.

Hintergrund der Klage ist ein Streit um eine Abfindung. In Marinellis Arbeitsvertrag als Geschäftsführer stand eine Klausel, derzufolge ihm bei Jobverlust als Folge eines Kontrollwechsels (Change of Control) eine hohe Entschädigung zusteht. Aus Sicht von Marinellis war genau dies der Fall.

Die Firma hingegen wollte sich zu dem Vorwurf bisher nicht äußern. In dem Rottweiler Verfahren wiederum geht es darum, ob Heckler & Koch Auskunft geben muss. Würde Heeschen vor Gericht den angeblichen Kontrollwechsel bezeugen, müsste Heckler & Koch die Abfindung in einem späteren Schritt vermutlich zahlen.