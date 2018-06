Oberndorf Heckler & Koch verschiebt Hauptversammlung

Oberndorf - Weil zu viele Anteilseigner an der Hauptversammlung des Waffenherstellers Heckler & Koch teilnehmen wollten, musste dieser den Termin kurzfristig verschieben. "Erfreulicherweise kam es zu einer unerwartet hohen Anmeldezahl, die unsere Erwartungen und Erfahrungswerte der letzten Jahre und den für die Hauptversammlung vorgesehenen Rahmen überstieg", teilte das Rüstungsunternehmen am Freitag in Oberndorf auf seiner Homepage mit. Das Treffen der Anteilseigner war für kommenden Dienstag im Rathaus am Stammsitz angesetzt. Ein Ersatztermin stand zunächst nicht fest.