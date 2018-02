Oberndorf Heckler & Koch: Shitstorm nach Valentinsgruß

Was ist geschehen? Für den umstrittenen Online-Beitrag bittet das Unternehmen um Entschuldigung. Ausgelöst hatte den Shitstorm ein Foto: Zu sehen war ein Herz aus Patronen, dazu die Überschrift "From HK with Love", auf Deutsch: Liebesgrüße von HK - gemeint ist Heckler & Koch.

Veröffentlicht wurde die Nachricht von der US-Tochtergesellschaft des Unternehmens - und zwar am Valentinstag, dem 14. Februar. Am selben Tag erschoss ein junger Mann an einer Schule in Florida 17 Menschen.

Solche Grußbotschaften seien in den USA üblich, auch in der Waffenbranche, heißt es nun bei dem Unternehmen. Angesichts des Massakers in Florida sei der Eintrag bei Twitter, Facebook und Instagram aber "in hohem Maße unpassend" gewesen.

"Sowohl die Zeitverschiebung wie auch der Zeitpunkt des Amoklaufs selbst trugen dazu bei, dass der Eintrag nicht unmittelbar entfernt werden konnte", hieß es in der von spiegel-online zitierten Erklärung weiter. Die Ereignisse hätten sich überschlagen. Inzwischen sei der Beitrag aber gelöscht worden. "Im Namen des Unternehmens bitten wir darum, dieses bedauerliche Versehen zu entschuldigen."