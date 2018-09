Oberndorf Heckler & Koch hat neuen Finanzvorstand

Sein Vorgänger Wolfgang Hesse hatte im Juli nach zweieinhalb Jahren hingeworfen. Krönert wird neuer Vorstand der H&K AG. Gemeinsam mit Koch wird er das Unternehmen ab 1. Oktober 2018 führen und dabei die zentrale Funktion des Finanzvorstandes übernehmen, heißt es in einer H&K-Mitteilung.

Am Freitag findet in Rottweil im "Badhaus" die Aktionärsversammlung statt. Die Mitglieder der Friedensbewegung "Kritischen Aktionäre" haben verschiedene Anträge formuliert. In einem fordern sie, die Mitglieder des Vorstands nicht zu entlasten und sprechen von "desaströser Finanzpolitik". Im ersten Halbjahr 2018 fiel ein Verlust von 2,3 Mio. Euro an nach einem Gewinn von 1,1 Mio. im Vorjahreszeitraum.