Oberndorf Heckler & Koch hält an Grüne-Länder-Strategie fest

Eine offizielle Reaktion auf das schräge Schauspiel verkniff sich Heckler & Koch (HK) dann auch. Anders verhält es sich bei anderen Vorwürfen von Rüstungsgegnern an die Adresse der Gewehrhersteller. Dann nämlich, wenn es um die US-Geschäfte der Oberndorfer geht. Der Verdacht: Will man bei dem Rüstungsunternehmen durch den Aufbau von Produktionskapazitäten in den USA der Exportkontrolle in Deutschland entgehen? Das weist HK entschieden zurück. Dem Deutschlandfunk erklärt das Unternehmen wörtlich: "Lieferungen von den USA in andere Länder sind ausdrücklich nicht vorgesehen. Insofern ist die These, wir würden uns mit dem Schritt in die USA der Exportkontrolle durch die Bundesregierung entziehen wollen, schlichtweg falsch."

Die US-Exportkontrollvorschriften seien im Übrigen um einiges restriktiver als die im deutschen und europäischen Rechtskreis, heißt es in Oberndorf weiter. Der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer sagte dem Deutschlandfunk dagegen, eine Exportkontrolle finde in den USA quasi nicht mehr statt. Die HK-Produktion in Deutschland sei künftig nicht mehr "für den Export großartig gedacht", dieser werde "im Trump-Land USA vonstattengehen". HK fahre deshalb seine Kapazitäten enorm nach oben.

Hintergrund der Vermutungen ist die Expansionspolitik des Unternehmens, das im US-Bundesstaat Georgia eine neue Fabrik für Pistolen sowie Jagd- und Sportgewehre bauen will. Fast 40 Prozent seines Gesamtumsatzes von rund 200 Millionen Euro machte die Firma nach Medienangaben 2016 mit Verkäufen für den zivilen US-Markt – im Vergleich zu 2015 hatte sich der amerikanische Markt damit verdoppelt.