Oberndorf Großeinsatz: Suche nach vermisster Person im Neckar abgebrochen

Oberndorf - Großeinsatz am Neckar in Oberndorf: Weil eine Zeugin am Freitagvormittag der Polizei eine Person gemeldet hatte, die an der Flussböschung lag, startete eine Suchaktion mit Feuerwehr und Polizeihubschrauber. Nach knapp anderthalb Stunden wurde sie allerdings ergebnislos abgebrochen.