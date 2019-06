Oberndorf/Fluorn-Winzeln Wird der Baki doch noch realisiert?

Sollte der Bauernhofkindergarten in die Bedarfsplanung von Fluorn-Winzeln aufgenommen werden, dann wären ihm 63 Prozent Zuschuss sicher. Diese finanzielle Beteiligung ist fix gilt für alle Kindergärten.

Bei den Elternbeiträgen möchten sich die Initiatoren an den übrigen Einrichtungen der Kommune orientieren. Schließlich soll der Baki keine elitäre Veranstaltung werden, die man sich leisten können muss, so Siegl. Bei einer Belegung von 20 Kindern kämen da nochmals knapp 32 000 Euro zusammen. Unterm Strich bleibt dem Trägerverein eine finanzielle Lücke in Höhe von gut 16 000 Euro.

Von Bürgermeister Bernhard Tjaden sei ihm signalisiert worden, dass die Gemeinde diesen Abmangel nicht auffangen könne – schon aus Gründen der Gleichbehandlung. Denn einen Abmangel hat immer der Träger zu finanzieren – bei kommunalen Einrichtungen ist das natürlich die Gemeinde. Freie Träger müssen sich selbst darum kümmern.

Und auch die Aufnahme in die Bedarfsplanung ist noch nicht in Sicht. Von Seiten der Gemeinde werde argumentiert, dass man derzeit genug Kindergartenplätze habe. Die Interessenten kommen zudem nur zum Teil aus Fluorn-Winzeln. Beim jüngst von Helmut Siegl einberufenen Elternabend waren auch Mütter und Väter aus Oberndorf, Epfendorf und anderen Kommunen da.

Infostand beim Dorffest

Dennoch will der 61-jährige Erzieher, Diakon und qualifizierte Bauernhofpädagoge die Flinte nicht ins Korn werfen. Mit Crowdfunding sollen Spenden gesammelt werden. Und beim Winzelner Dorffest, das an diesem Wochenende stattfindet, plant er mit seinen Mitstreitern vom Trägerverein einen kleinen Stand. Dort will man auf den Bauernhofkindergarten aufmerksam machen, informieren, werben und Unterschriften sammeln.