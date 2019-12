Oberndorf Fahrt über L 415 wird zur Rutschpartie

Wenn die Fahrzeuge die Straße freiräumen müssen, benötigen sie etwa eine Stunde mehr, erklärt ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Telefon. Dabei sei es nicht möglich, mitten in der Tour abzubrechen, um an einem Brennpunkt auszuhelfen. "Das würde den kompletten Dienst durcheinander bringen. Wir helfen, wo wir können." So extrem die Situation für die Autofahrer war. Für die Helfer der Straßenmeisterei war es ein "ganz normaler Einsatz". Die Fahrer stehen in ständigem Kontakt mit dem Hauptquartier in Rottweil. Bei einem Notfall seien sie in der Lage zu reagieren, sollten sie von Polizei oder Feuerwehr zu einem Einsatzort gerufen werden, sagt ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei.

Um den Helfern den Einsatz so leicht wie möglich zu machen, empfiehlt die Straßenmeisterei in Rottweil, an den Fahrbahnrand zu fahren. Es nütze niemandem, wenn Auto- und Lkwfahrer versuchen, trotzdem voranzukommen und ihre Fahrzeuge auf der Straße quer stellen. Dann könne auch der Winterdienst des Landes nicht vorankommen.

