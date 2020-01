Oberndorf/Epfendorf Polizei-Anwärterin schwindelt im Fernsehen

Rateteam überzeugt

Die Praktika sind so angelegt, dass die Studenten in alle hineinschnuppern können – vom Streifenfahren, über das Anfertigen von Protokollen bis hin zur Zeugenvernehmung. Die müssen bei der Polizei bekanntlich immer die Wahrheit sagen. Vivien Batrosch selbst durfte aber nun ganz offiziell schwindeln. Es wurde sogar von ihr erwartet.

In der Fernsehsendung "Sag die Wahrheit" treten jeweils drei Kandidaten an, die alle behaupten, eine bestimmte Person zu sein. Das Rateteam muss herausfinden, wer die Wahrheit sagt. "Mitten unter Kerlen arbeitet die Maurerin und zeigt auf der Baustelle, dass sie den Job mindestens genauso gut kann wie ihre Kollegen" – so lautete die Einführung zur Sendung, die am Dienstagabend im Dritten Programm ausgestrahlt wurde.

Schauspielerin Ursula Cantieni, Entertainerin Kim Fisher, Moderator Pierre M. Krause und Musiker Smudo von den "Fantastischen Vier" stellten die Fragen. Vivien Batrosch scheint sehr überzeugend gewesen zu sein. Denn drei der vier Mitglieder des Rateteams tippten auf sie.

Zuerst muss sie zur Probe lügen

Vor einiger Zeit trat auch schon ihre Mutter bei "Sag die Wahrheit" auf, die junge Frau begleitete sie zum Dreh. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie sich selbst um eine Teilnahme bewarb. Ein Fernsehteam rückte bei ihr zu Hause an und ließ sie vor laufender Kamera zur Probe lügen. Schließlich kam der Anruf zum Dreh. Am 11. November wurde im Studio in Baden-Baden aufgezeichnet. Vor der Ausstrahlung durfte sie natürlich nichts verraten.

"Ich war total aufgeregt", gesteht sie. Für ihre Kollegen auf dem Oberndorfer Revier hat sie ihren Auftritt jedoch souverän gemeistert. Sie freuen sich mit der jungen Frau und auf "die Runde", die sie jetzt zahlen muss. Das ist Usus, wenn einer der Kollegen in der Zeitung – oder eben im Fernsehen – kommt.

Sollte die Polizei mal eine Darstellerin für einen Imagefilm zur Nachwuchsgewinnung suchen – Vivien Batrosch kann die Begeisterung für ihren Beruf perfekt rüberbringen. Im "Dschungelchamp" hingegen, sagt die humorvolle Frau lachend, werde man sie sicher nie sehen.