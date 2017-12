Oberndorf Dreister Fall von Unfallflucht

Die Frau hatte laut Polizei an der Baustelle in der Unteren Straße in Oberndorf anhalten müssen. Der Unbekannte reagierte zu spät und rauschte ins Heck des Renault. Der Unfallverursacher stieg aus und begann, die herumliegenden Teile seines Wagens einzusammeln. Als die Frau die Polizei rief, setzte sich der Unfallverursacher wieder in seinen Golf und fuhr in Richtung Epfendorf davon.

Beim Unfallwagen handelt es sich um einen dunklen Golf 6 mit Konstanzer Kennzeichen. Der Fahrer ist circa 1,85 cm groß, etwa 35 bis 45 Jahre, dunkler Teint, braune Haare, seitlich gekürzt mit Welle oben. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.