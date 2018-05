Oberndorf "Delle Rose"-Wirt lädt AfD wieder aus

Während Emil Sänze und seine Mitstreiter am Mittwochabend vorm Lokal warten und jene über die Absage informieren, die sich schon auf den Weg zum Stammtisch gemacht hatten, steht drinnen Mani Gashi in der Küche am Herd. Schließlich hat er Gäste, die er versorgen will.

Das Ganze nimmt ihn sichtlich mit. Er sei völlig unpolitisch, sagt er. Vielmehr ist er stolz darauf, dass er sich für sein "Delle Rose" inzwischen einen gewissen Ruf erkocht hat. Dass er jetzt hier so zwischen die Fronten geraten ist, bedauert er sehr.

Die AfD will bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr in Rottweil, Sulz, Oberndorf, Schramberg und auch auf Kreisebene mit eigenen Listen antreten. Das hatte Emil Sänze bereits im März angekündigt (wir berichteten). Aus diesem Grund sollte nun auch in Oberndorf ein Stammtisch stattfinden, bestätigt er jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wenn es nicht möglich sei, ihn in einem Lokal abzuhalten, werde man eben eine Halle oder dergleichen anmieten. In seiner Pressemitteilung kündigte er Gegenmaßnahmen im Hinblick auf die Vereitelung der Veranstaltung an. Wie diese Gegenmaßnahmen aussehen, ließ er offen.