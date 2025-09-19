Oberndorf Classic: Stadtfest trifft wieder auf Oldtimer-Liebe – das ist geboten

Am 12. und 13. Oktober verwandelt sich Oberndorf in ein Paradies für Oldtimerfreunde. Mehr als 100 Fahrzeuge werden auch beim diesjährigen „Oberndorf Classic“ erwartet.

Oberndorf verwandelt sich während des Stadtfests am Wochenende des 12. und 13. Oktober wieder in eine Hochburg für Oldtimerfans. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) lädt zur siebten „Oberndorf Classic“ ein. Besucher dürfen sich auf glänzende Karossen, stimmungsvolle Musik, kulinarische Highlights und ein Stadtfest mit besonderem Flair freuen.

Am Sonntag wird Oberndorf zur Bühne für jede Menge Klassiker. Im Schatten der Kirche St. Michael könnten sich den Gästen über 130 Oldtimer präsentieren. „Wir erwarten wieder mehr als 100 besondere Fahrzeugraritäten“, erzählt Adrian Hägele vom HGV-Vorstand.

Zwischen 9 und 12 Uhr rollen die Klassiker mit Baujahr 1989 und älter in die Oberstadt ein, wo sie bis 17 Uhr bestaunt werden können. Besitzer erhalten als Dankeschön einen Zehn-Euro-Gutschein und eine Erinnerungsmedaille.

„Längst mehr als ein Oldtimertreffen

„Die ‚Oberndorf Classic‘ ist längst mehr als ein Oldtimertreffen“, betont Adrian Hägele. „Viele Besucher haben uns gesagt: ‚Das ist unser Stadtfest mit Extras.‘ Genau dieses Flair wollen wir weiter ausbauen.“

Schon im vergangenen Jahr sei die Stimmung hervorragend gewesen, erinnert sich Hägele: „Mein Highlight waren die vielen Gespräche mit Besitzern – und wie die Innenstadt bis in den Abend belebt war.“

Neu ist in diesem Jahr der verstärkte Fokus auf den Samstagabend: Livebands auf der Bühne, Street-Food-Stände mit regionalen Spezialitäten und internationalen Klassikern, eine Cocktailbar und ein Bierbrunnen bilden den Rahmen, ehe ein DJ die Party bis spät in die Nacht verlängert. Für Familien gibt es zudem ein erweitertes Kinderprogramm.

Auch am Sonntag ist für das leibliche Wohl gesorgt – von deftigen Klassikern bis hin zu modernen Street-Food-Lieblingen, selbstverständlich auch vegetarisch. „Die Mischung aus gutem Essen, Musik und den Fahrzeugraritäten begeistert Jung und Alt gleichermaßen“, sagt Hägele.

Dass die „Oberndorf Classic“ inzwischen fest im Kalender verankert ist, erklärt er mit ihrer besonderen Kombination: „Liebevoll gepflegte Oldtimer, ein lebendiges Stadtfest, gute Musik, gutes Essen – und ganz Oberndorf als Gastgeber. Das spricht alle Generationen an.“

Große Bedeutung für die Stadt

Auch die Bedeutung für die Stadt ist groß: „Wir holen Menschen in die Innenstadt, stärken Handel und Gastronomie und zeigen, wie lebendig Oberndorf ist.“ Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte zum verkaufsoffenen Bummeln – ideal, um Oldtimer-Schau und Einkaufsvergnügen zu verbinden.

Wer seinen Oldtimer präsentieren möchte, kann sich per E-Mail an oldtimer-youngtimer@web.de anmelden.