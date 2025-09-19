Oberndorf Classic: Stadtfest trifft wieder auf Oldtimer-Liebe – das ist geboten

Am 12. und 13. Oktober verwandelt sich Oberndorf in ein Paradies für Oldtimerfreunde. Mehr als 100 Fahrzeuge werden auch beim diesjährigen „Oberndorf Classic“ erwartet.
Oberndorf verwandelt sich während des Stadtfests am Wochenende des 12. und 13. Oktober wieder in eine Hochburg für Oldtimerfans. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) lädt zur siebten „Oberndorf Classic“ ein. Besucher dürfen sich auf glänzende Karossen, stimmungsvolle Musik, kulinarische Highlights und ein Stadtfest mit besonderem Flair freuen.