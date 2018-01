Oberndorf/Brisbane Dschungelcamp: Täglich grüßt der "Motz-Matze"

Zuschauer zeigen wieder mal keine Gnade

Matthias motzt mal wieder. Nachdem das TV-Sternchen an Tag zwei bereits einen ausgewachsenen Wutanfall hatte, weil wegen Daniela Katzenberger-Halbschwester Jenny Frankhauser in der Prüfung alle Sterne verloren gingen, wird es an Tag drei nicht besser. Denn – wie der geneigte Dschungel-Zuschauer weiß – wird gerne derjenige wiederholt in die Prüfung gewählt, der das Mundwerk besonders weit aufmacht. Eigentlich scheint Matthias das auch zu wissen, hat es nach der Prüfung sogar selbst vorhergesagt. Aber manchmal vermag einfach nichts die Worte zu bremsen, die sich ihren Weg durch sein Köpfchen bahnen. Böse Zungen würden behaupten, es läge an der mangelnden räumlichen Barriere, die seine Zähne den Worten bieten.

Jedenfalls ist er nicht gerade amüsiert darüber, an Tag drei wieder zur Prüfung mit dem Namen "Spaßbad Murwillumbah" antreten zu müssen. Er wütet und wütet - erstaunlich, wie viele Schimpfwörter in einen Satz passen – und wütet. „Du hast gerade so einen Hals“, stellt Camp-Mutti-in-Spe Natascha Ochsenknecht treffend fest, als er gerade kurz Luft holt. So ist das also. Wer hätte gedacht, dass das Rätsel warum Menschen fluchen, so einfach gelöst werden kann?