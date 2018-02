Oberndorf Boll: Hang an der L 415 rutscht

Vorerst Ampellösung

Auf der Bergstrecke ist der Bankettbereich in Richtung Boll vor der "Eichendorffkurve" über eine Länge von rund 50 Metern flach abgerutscht. Deshalb wurde zunächst die linke Fahrbahnseite vorsorglich abgesperrt. Der Verkehr wird nun per Ampel halbseitig an der betroffenen Stelle vorbeigeleitet.

Das Straßenbauamt habe unverzüglich das Geologische Landesamt in Freiburg benachrichtigt, so Hilser. Dessen Gutachter hätten ihr Kommen schnell zugesagt und würden spätestens am Donnerstag erwartet. Ob dann allerdings gleich festgestellt werde, weshalb der Hang rutsche, bezweifelt Joachim Hilser. Meist seien weitreichende Untersuchen nötig. Auf jeden Fall ließe sich ein Zollstock einen Meter tief in die Spalte stecken, weiß er.