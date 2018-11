Oberndorf Betrügerische Bettler drücken auf Tränendrüse

Oberndorf - Aufdringliche Bettler treiben in Beffendorf ihr Unwesen. Sie wurden der Polizei am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der August-Gaiser-Straße gemeldet. Die Beamten kontrollierten zwei Rumänen und erteilten einen Platzverweis. Am Nachmittag meldeten Passanten dann erneut Bettler. Diese konnten von den Ordnungshütern nicht mehr angetroffen werden.