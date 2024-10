Oberndorf auf der Kippe: Drohendes Aus für Notfallpraxis – warum der DRK-Chef richtig sauer ist

1 Die gekürzten Öffnungszeiten wurden erst vor einem Jahr am Schild in Oberndorf angebracht – jetzt droht das endgültige Aus der Notfallpraxis. Foto: Bodo Schnekenburger

Die Notfallpraxis in Oberndorf soll geschlossen werden – und DRK-Geschäftsführer Ralf Bösel sagt: „Das Maß ist erreicht“. Er redet Klartext zu den Auswirkungen auf den Rettungsdienst. Wie die Kassenärztliche Vereinigung auf unsere Nachfrage reagiert ist... erstaunlich.









Der Widerstand ist groß: Die Stadtchefs in Oberndorf und Rottweil wollen sich Schulter an Schulter gegen das Vorhaben wehren, Bürger verstehen die Welt nicht mehr und Landespolitiker versichern, sich einsetzen zu wollen. Mit den bekannt gewordenen Plänen zur Schließung der Notfallpraxis am SRH-Krankenhaus, da ist man sich im Kreis Rottweil weitgehend einig, gehe eine massive Verschlechterung einher.