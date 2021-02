1 So sah es auf dem Lindenhof aus. Foto: Archiv/privat

Immer wieder werden an den Altglascontainern Abfälle aller Art abgelagert. Hausmüll, Möbel, Farbeimer, Bauschutt und Sperrmüll werden an den Glascontainern abgestellt, erzählt unserer Zeitung nun auch ein Sprecher des Ordnungsamts Oberndorf.

Oberndorf - Die Vermüllung der Container-Standorte verursache zusätzliche Kosten, da der abgestellte Abfall seitens der Kommune beziehungsweise von der Firma ALBA entsorgt werden muss.

Stadt nimmt Stellung

In einer Stellungnahme der Stadt wird deutlich, die Mitarbeiter des Bauhofes müssen fast täglich den abgestellten Abfall abholen und den Standort säubern. Die Kosten trägt dabei die Allgemeinheit. Jedoch bleibe der gereinigte Standort selten länger als zwei Tage sauber. Oft sehe es am nächsten Tag wieder genauso aus. Der Gemeindevollzugsdienst kontrolliere die Altglascontainerstandorte regelmäßig. Allerdings stelle man fest, dass die illegalen Müllablagerungen meist in den Nachtstunden erfolgen.

Die Stadt Oberndorf macht darauf aufmerksam, dass die Altglascontainer-Standorte ausschließlich für die Entsorgung von Altglas zu verwenden sind. Getränkeflaschen, Konserven-, Senf- und Marmeladengläser kommen in den Container für Altglas. Diese sind farblich zu sortieren. Für Altglas gibt es eine Tonne für Weiß-, eine für Grün- und eine für Braunglas. Altglas, das sich nicht eindeutig den Tonnen zuordnen lässt, wie etwa blaue, rote oder gelbe Flaschen, kommen in die Tonne für Grünglas. Diese Mischung kann beim Einschmelzen mit dem größten Anteil an sogenannten Fehlfarben kompensiert werden. Kaputte oder alte Trinkgläser sowie Gegenstände aus Keramik, Porzellan und Steingut, wie etwa kaputte Teller, gehören nicht ins Altglas, sondern in den Restmüll, sagt die Stadt.

Entsorgungsmöglichkeiten

Fensterscheiben dürfen ebenfalls nicht in Altglascontainern entsorgt werden. Diese sogenannten Flachgläser gehören wie Glühbirnen oder defekte Weihnachtskugeln in den Restmüll, so die weitere Ausführung. Insbesondere Möbel, Bauschutt, Sperrmüll und sonstiger Hausmüll gehöre nicht an den Standort für Altglascontainer, mahnt die Stadt. Für all diese Sorten von Abfällen gebe es geeignete Möglichkeiten der Entsorgung, wie die Restmülltonne, die Sperrmüllabfuhr oder die Kreismülldeponie in Oberndorf-Bochingen.

Illegale Müllentsorgung neben den Container-Standorten oder in der freien Natur stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der Ordnungsbehörde der Stadt Oberndorf mit einem Bußgeld geahndet wird. Die Stadtverwaltung bittet Bürger, die beobachten, dass Müll illegal abgestellt wird, dieses sofort zu melden unter Telefon 07423/770 oder per E-Mail an ordnungsamt@ oberndorf.de. Werden Umweltsünder auf frischer Tat ertappt, sollte das Autokennzeichen notiert und der Stadt gemeldet werden. Nicht nur ein Bußgeld, sondern auch die Müllentsorgungskosten drohen den Personen, die ihren Müll auf Kosten der Umwelt und der Allgemeinheit auf diese Weise achtlos entsorgen.

Die Stadt Oberndorf appelliere an jeden Einzelnen, den Abfall richtig zu sortieren und zu entsorgen und die Altglascontainerstandplätze und Altkleidercontainer–Standorte sauber zu halten. Nur so können die Umwelt geschont und die Gebühren für alle Mitbürger niedrig gehalten werden.