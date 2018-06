Oberndorf a. N. Zwei kleine Finken leben sorglos

Es ist sicher nicht allzu weit hergeholt, wenn man bei manchen Wendungen an eine Vorausnahme von Mozart-Themen dachte. Das Andante wurde schön musiziert. Ganz klar ausgeführt die Vielstimmigkeit des dritten Satzes, des Presto. Das Collegium Musicum wurde unter Peter Hirsch seiner selbst gestellten Aufgabe voll gerecht.

Aus dieser kuscheligen musikalischen Atmosphäre der Vorklassik wurden die Besucher nochmals den kälteren Tönen der gemäßigten Moderne ausgesetzt. Dietrich Erdmanns (1917-2009) Komposition Sinfonietta per arci setzte das Programm fort.

Wenn auch die ersten Takte nicht leicht ins Ohr gingen, nach und nach erschließt sich diese Musik, die weit über die Grenzen des allgemein Gewohnten hinausgeht. Im Andante cantabile waren Passagen unvermuteter Harmonie zu entdecken.

Blitz und Donner

Diese Werke der gemäßigten Moderne zeigten, dass es dem Dirigenten und Spielern gelang, sie trotz schwieriger Einsätze und ungewohnter Harmonik adäquat aufzuführen.

Schon am Anfang Donnergrollen, dann Blitze und prasselnder Gewitterregen – nicht am Himmel, sondern im Klosterhof, als das Collegium Musicum "Unter Donner und Blitz", Polka schnell, von Johann Strauß Junior (1825-1899) auf den Notenpulten liegen hatte. Hier nutzte Peter Hirsch alle Möglichkeiten der dynamischen Abstufung, vom leisen Regen bis zum Forte im Gewitterdonner. Er hielt das Tempo immer so, dass diese Polka auch noch zu tanzen gewesen wäre – Johann Strauß, einfach elegant musiziert.

Ein Stück brillanter Salonmusik des 19. Jahrhunderts hatte das Collegium Musicum noch vorbereitet: Die beiden kleinen Finken, Konzert-Polka für zwei Flöten und Orchester von Henri Adrien Louis Kling (1842-1918). Die Soloflöten spielten Gertrud Heinzel und Debora Kohler. Diese beiden kleinen Finken schwätzten miteinander, zankten manchmal, sangen in wunderbarer Harmonie, kurz, sie und das Orchester gewährten einen Blick in ein sorgloses Leben, auch mit ein wenig Streit, das so ganz der Idylle des großbürgerlichen 19. Jahrhunderts entsprach. Und hier zeigte das Orchester nochmals seine ganz große Musikalität.

Riesiger Beifall nach all dem Gebotenen bewog Peter Hirsch und seine Musiker zu einer Zugabe: die bogenschonende Pizzicato-Polka, ein Gemeinschaftswerk von Johann und seinem Bruder Joseph Strauß.