Oberndorf a. N. Zwei Coronavirus-Verdachtsfälle in Arztpraxis

Das SRH-Krankenhaus bereitet sich indes auf Patienten vor. Innerhalb kurzer Zeit könne eine Isolierstation eingerichtet werden, so Glöcker. Dazu werde ein etwas abgelegener Stationsbereich genutzt. Man dürfe sich das nicht so vorstellen, wie im amerikanischen Spielfilmen, in denen Ärzte und Pflegekräfte in einer Art Astronautenanzug durch Schleusen in eine Unterdruckkammer gelangen. Vielmehr werde darauf geachtet, dass so wenig Krankenhausmitarbeiter wie möglich Kontakt mit infizierten Patienten hätten. Der ausgewählte Personenkreis unter dem Klinikpersonal werde noch mal eigens eingewiesen. Die Mitarbeiter tragen dann entsprechenden Mundschutz und Schutzanzüge, die nach Benutzung extra gelagert und dann direkt in eine Müllverbrennungsanlage gefahren werden.

Gesundheitsamt ist vorbereitet

Jochen Glöckner möchte noch die Besprechung mit dem Gesundheitsamt Rottweil abwarten, die für Donnerstagnachmittag anberaumt ist. Dann werde man sehen, was aktuell in die Wege zu leiten sei. "Wir sind aber vorbereitet."

Noch vergangene Woche hatte der Schwarzwälder Bote über eine Falschmeldung im sozialen Netzwerk Facebook berichtet. Jetzt hat der Coronavirus Oberndorf womöglich doch erreicht.

Bürgermeister Hermann Acker antwortet auf die Anfrage, wie die Stadt Oberndorf im Falle eines Falles reagiert: "Für Corona findet der Influenza-Pandemieplan für den Landkreis Rottweil Anwendung. Das Gesundheitsamt hat uns zugesagt, dass den Kommunen heute noch eine Mitteilung zur allgemeinen Information zugeht, die wir dann auf der Homepage einstellen werden."

Mittlerweile hat der Bürgermeister mitgeteilt, man werde zu Fragen aus der Bevölkerung zum Coronavirus auf der städtischen Homepage auf das Portal des Gesundheitsamts des Landkreises Rottweil verweisen. Dieses wird laufend aktualisiert.