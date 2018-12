Oberndorf a. N. Zum Abschluss stellt der Hase Fragen

Oberndorf. Die letzte Vorlesestunde in der Stadtbücherei, bildete zugleich den Abschluss eines tollen Lesejahres. Lesepatin Anne Schermaul und ihre Assistentin Karin Friedrich von der Stadtbücherei konnten sich am Freitag wieder über eine große Schar Zuhörer freuen und diese mit der Geschichte "Wie weihnachtelt man?" in den Bann ziehen.