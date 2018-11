Oberndorf a. N. "Zukunft verstanden"

Oberndorf (cel). Der Oberndorfer Handels- und Gewerbeverein (HGV) kann seinen lokalen Online-Marktplatz realisieren. Die Teilnahme am Ideenwettbewerb des Landes Baden-Württemberg war erfolgreich – die Stadt Oberndorf zählt zu den Gewinnern. Das bedeutet konkret: Es fließen 200 000 Euro an Fördermitteln zum Aufbau des Online-Marktplatzes. In Stuttgart wurde dem Ersten Beigeordneten Lothar Kopf im Beisein von Vertretern des Oberndorfer Handels der Förderbescheid von Minister Peter Hauk übergeben.