Oberndorf a. N. Zukunft der Gäubahn

Grosse ist profunder Kenner des Nahverkehrs in Baden Württemberg. Er kennt die Zukunfts-Verkehrsprojekte, die das Land bis weit in die nächste Dekade plant. Grosse wird nicht nur den Fahrplan für Oberndorf erläutern, er wird auch darstellen, wie die Stadt im Netz der Deutschen Bahn (DB) verknüpft sein wird, und mit welcher Ausstattung an Zügen die DB die Strecke bedient. Diese Planungen haben nicht nur für den Pendler und den Fernverkehr große Bedeutung, sondern auch für Radtouristen. Darüber hinaus wird der Verkehrsexperte zur geänderten Tarifstruktur Auskunft geben.

Was das Unglück von Rastatt für die Gäubahn bedeutet, haben viele Bürger verfolgen können. Grosse wird einen Ausblick darauf wagen, welche Konsequenzen das haben könnte.

Das Jahrhundertprojekt Stuttgart 21 befindet sich in der Halbzeit. Welche Auswirkungen es für die Region hat, wird ebenso erörtert wie die Elektrifizierung Richtung Freiburg. Die Empfangshalle ist an diesem Abend bewirtet.