Oberndorf a. N. Zoff um Kündigung bei Heckler & Koch

Streitpunkt ist die fristlose Kündigung des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Martin Stussak. Weil der Betriebsrat dieser nicht zustimmte, wurde von der Geschäftsführung des Waffenhersteller eine Zustimmungsersetzung beantragt, so schildert es Oliver Schmitt, Sprecher und Richter am Arbeitsgericht in Villingen-Schwenningen.

Generell können Betriebsratsmitglieder laut Kündigungsschutzgesetz nur außerordentlich gekündigt werden und auch nur mit Zustimmung des Betriebsrates. Der besondere Kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder gilt für die Dauer ihrer Amtszeit und für ein weiteres Jahr nach Ausscheiden aus dem Betriebsrat.

Jetzt hatten sich die Parteien dort zu einem Erörterungstermin getroffen. Ausgangspunkt des Konfliktes zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung sei ein anderes laufendes Verfahren gewesen, das der Betriebsrat angestrengt hatte. "Dabei ging es um Auskünfte, die der Betriebsrat vom Arbeitgeber gefordert hatte", berichtet Schmitt.