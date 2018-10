Oberndorf a. N. Zapfsäulen schon abmontiert

Oberndorf. Vor 18 Jahren hat der heutige Inhaber Thomas Hafner das Autohaus von Hans Mutschler übernommen. Gegründet wurde es von der Familie Mutschler bereits 1937 – damals als "Instandsetzungsbetrieb" für alle Fahrzeuge mit Tankstelle". Zwischenzeitlich war aus der Firma ein VW-Autohaus geworden. Heute firmiert sie als Service-Betrieb – mit Werkstatt und Tankstelle. Tankanlage samt Shop wurden 1998 zum letzen Mal modernisiert.

"Das Erscheinungsbild war einfach nicht mehr zeitgemäß", erklärt Thomas Hafner im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Vertrag mit Esso lief nach 20 Jahren aus. Das Unternehmen Esso sei nicht bereit gewesen, in den Standort an der ehemaligen B14 so zu investieren, wie sich das Thomas Hafner und sein Verpächter vorgestellt hatten. Der Umsatz sei wohl zu gering gewesen, meint Hafner. Die einstige Bundesstraße ist schon seit langem nicht mehr so viel befahren wie früher.

Also wurden Verhandlungen mit dem Mineralölunternehmen Total geführt – erfolgreich. Eine neue Tankanlage inklusive Schnellzapfsäule für Lastwagen und ein moderner Shop sollen nun beim Autohaus Mutschler entstehen. In den Boden werden größere Tanks eingelassen, damit die Tanklastzüge beim Befüllen später nicht mehr jeden Tag eine halbe Stunde lang den Betrieb lahmlegen müssen.