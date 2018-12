Oberndorf a. N. Wunsch könnte erfüllt werden

Oberndorf-Altoberndorf. Moch ging in seinem Rückblick auf die Kriege und die Not in vielen Ländern der Erde ein, die immer noch viele Menschen auf der Suche nach Sicherheit für Leib und Leben sowie Frieden in die Flucht treiben würde. Auch in Oberndorf seien solche Menschen angekommen, und von den 356 Flüchtlingen in Oberndorf würden sieben in Altoberndorf wohnen.

Der Weihnachtsmarkt sei wieder ein Erfolg gewesen, man habe noch nie so viele Stände mit einem solch reichhaltigen Angebot hinter dem Rathaus gehabt wie bei dieser immerhin schon 13. Auflage. Moch erinnerte an den Entwurf des Lärmaktionsplans, der auf der Grundlage von Verkehrszählungen erstellt worden war und bei dem festgestellt wurde, dass für Alt­oberndorf derzeit kein Handlungsbedarf bestehe.

Allerdings werde man das nach Fertigstellung des "Mutschlerkreisels" erhöhte Verkehrsaufkommen jetzt schon berücksichtigen und in der Alt-Dorfstraße und der Unteren Straßen die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stunden-kilometer reduzieren. Dies bedeute eine Lärmreduzierung um 2,5 Dezibel und damit eine Halbierung des Verkehrslärms.