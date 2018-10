Oberndorf a. N. Wohnheim für behinderte Menschen

Zudem ergebe sich aufgrund der demografischen Entwicklung ein Zusatzbedarf, und schließlich müssten für die Mitarbeiter der Neckarwerkstatt in Sulz weitere Plätze geschaffen werden. Unterm Strich benötig die Lebenshilfe 24 neue Wohnplätze. Diese sollen nun in der Wasserfallstraße entstehen.

Man habe sich beim Neubau bewusst für den Standort Oberndorf entschieden, da er sich hier in bestehende Versorgungsstrukturen gut einbetten lasse, öffentliche Einrichtungen gut zu erreichen seien und die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gegeben sei.

Geißler sprach davon, ein inklusive und gemeindeintegriertes Wohnquartier schaffen zu wollen. Deshalb wird es im Erdgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes in Flachdachbauweise auch ein öffentliches Café geben. Die Anbindung an die bestehende Teichlandschaft sei ein weiterer Vorteil. Ein Durchgang soll den Zugang von der Teichlandschaft in die Wasserfallstraße ermöglichen.

Wohnen werden dort Erwachsene mit Behinderung und Beeinträchtigung ihrer kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Ihnen soll so die Möglichkeit gegeben werden, ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können.