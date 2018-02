Oberndorf a. N. Wohin führt Weg zur Autobahn?

Zahlreiche Altoberndorfer Bürger sowie die Stadträte Claudia Altenburger, Dieter Rinker und Andreas Bronner waren laut Mitteilung zum Themenabend in den oberen Schulsaal gekommen. Ein Vertreter des "Vereins für gerechte Verkehrsführung in Oberndorf a.N." war ebenfalls anwesend. Hans-Jörg Rapp, früher als Verkehrsplaner beim Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg tätig, stellte den aktuellen Stand der Planungen rund um Talplatz, Mutschler-Kreisel und geplanter Trassenführung für den Weg zur Autobahn vor. "Der Mutschler-Kreisel ist beschlossen und wird gebaut werden, jetzt müssen wir schauen ob und wie wir damit zurechtkommen", so Rapp und fügte hinzu: "Kein Navi der Welt wird beim Befahren des neuen Mutschler-Kreisels den Weg zur Autobahn über Boll/Bochingen empfehlen – ganz egal wie die Ausschilderung ist." Die prognostizierten Auswirkungen auf den Ortsteil Altoberndorf wurden schnell Gegenstand einer lebhaften Diskussion. "Selbst wenn nur die Hälfte des Durchgangsverkehrs zur Autobahn zukünftig den Weg über Altoberndorf wählen wird, kommt es in Folge zu erheblichen Beeinträchtigungen und Gefahren", so ein Teilnehmer.

Die schon jetzt bestehenden Gefahrenpunkte im Dorf wie die Kreuzung am ehemaligen Gasthaus Adler, aber auch die schlecht einsehbaren Einfahrten von und zur ehemaligen B 14 und die Situationen an den örtlichen Bushaltestellen wurden ebenso diskutiert wie die zahlreichen unbefriedigenden Querungen für Fußgänger und Radfahrer. Die Projektgruppe mit Joachim Holzer, Corinna Roming, Uwe Daniel und Hans-Jörg Rapp hatte bereits erste Lösungsansätze für Fußgänger, Busreisende und Autofahrer ausgearbeitet und stellte diese ebenfalls zur Diskussion. Die Teilnehmer beschlossen, dieses Thema intensiv weiterzuverfolgen und verabschiedeten eine Resolution an den Ortschaftsrat in Altoberndorf, in der sie eine Bürgerversammlung zum Thema Verkehr forderten. Sie erklärten sich gleichzeitig bereit, dieses Thema dort zu präsentieren.

Die Projektgruppe hat im Nachgang zur Veranstaltung eine Webseite veröffentlicht, die ab sofort über das Thema "Verkehr in Altoberndorf" berichten wird und freut sich auf Rückmeldung, Hinweise und Ideen aus der Bevölkerung.