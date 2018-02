Oberndorf a. N. Wo’s einst Schuhe gab, wird bald Pasta serviert

Die 27-jährige Erika Di Maio, derzeit Hausfrau und Mutter, möchte wieder durchstarten, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Gemeinsam mit ihrem Mann Sergio (47 Jahre) will sie ihr Projekt angehen. Sergio Di Maio ist nach eigenen Angaben seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig.

Der gebürtige Neapolitaner wohnt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Alpirsbach. Sophie ist vier, Ben-Luca sechs Jahre alt. Erika Di Maio weiß also ganz genau, wie anstrengend ein Restaurantbesuch mit Kindern sein kann. Sie möchte deshalb eine größere Spielecke anbieten.

In den Räumen war einige Jahre lang das Jugendcafé Omnibus untergebracht – eine Kooperation von Kirche und Stadtjugendpflege. Dort gab es auch Mittagessen für die Schüler. Aus dieser Zeit ist noch eine Küche vorhanden. Bevor der Mietvertrag unterschrieben wurde, so erzählen die Di Maios, haben sie die Konzessionsvorgaben gecheckt. Das neue Lokal wird am Vormittag öffnen und am Abend wieder schließen. "Wir setzen auf das Tagesgeschäft", betont Erika Di Maio. Neben mediterraner Küche soll es auch klassische Imbissgerichte wie Bratwurst auf die Hand geben.