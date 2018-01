Oberndorf a. N. Wo mal Liebe war, ist jetzt oft Hass

"Da ging alles ganz schnell. Innerhalb weniger Tage wurde mir eine Stelle in Horb angeboten", erinnert er sich. Und irgendwie schien es ein Zeichen zu sein, denn Bolz ist zwar in Rottenburg geboren, verbrachte einen Teil seiner Kindheit aber in Horb. 2016 wurde er dort Richter auf Probe für Zivilsachen.

Und wieder kam es für Bolz anders als geplant: Er wechselte nach Oberndorf, um die Personallücke im Amtsgericht zu stopfen. Denn Familienrichterin Barbara Beier wurde für neun Monate an das Oberlandesgericht abgeordnet, um sich dort einer Erprobungsabordnung zu unterziehen, berichtet Amtsgerichtdirektor Wolfgang Heuer. Was für sie eine Freude ist, wurde für das Amtsgericht zum Personalproblem. Mit Bolz ist dieses nun erst einmal gelöst. Nach dieser Station in Oberndorf werde er dann zur Staatsanwaltschaft wechseln, erzählt der 34-Jährige.

Richter Heuer ist mit dem Neuzugang zufrieden. Bolz erfülle das für das Amt als Familienrichter erforderliche Kriterium von einem Jahr Berufserfahrung zwar erst gerade so mit. Dadurch, dass er jedoch fünf Jahre Anwaltstätigkeit auf dem Buckel habe und Heuers Meinung nach eine "gefestigte Richterpersönlichkeit" sei, hält er den jungen Juristen für eine gute Wahl.

Dass Bolz kaum Erfahrung in Sachen Familienrecht hat, ist zweitrangig. Viel wichtiger ist laut Heuer das nötige Fingerspitzengefühl, das der 34-Jährige seiner Meinung nach mitbringt. Als zweifacher Familienvater weiß Bolz, wie emotional gerade Prozesse dieser Art werden können. Da hilft es, dass der 34-Jährige eine unglaubliche Ruhe und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt.

"Wo früher mal Liebe war, ist jetzt oft viel Hass", weiß Heuer um das Gefühlskarussell in Familienrechtsprozessen. Als Richter trage man eine große Verantwortung – und das nicht nur rechtlich. Fast immer gehe es um sensible Themen wie Geld, Sorgerecht oder sogar die Herausnahme von Kindern aus einer Familie, meint Heuer mit Blick auf den kürzlich aufgedeckten Missbrauchsfall in Freiburg. Verständnis für die Familien sei essentiell.

Verfahren laufen hier geregelter ab

"Es ist eine Herausforderung", hat Bolz erkannt, lässt aber keinerlei Zweifel daran, dass diese zu bewältigen ist. Ins Thema reingefuchst hat er sich im Rahmen einer bundesweiten Fortbildung. Besonders auffällig: die Unterschiede, was Prozesslänge, Fallzahlen und Überarbeitung angeht. "Ich konnte erkennen, dass es hier geregelter abläuft als beispielsweise in ostdeutschen Großstädten. Das liegt vermutlich unter anderem an der wirtschaftlichen Situation und der Struktur", weiß Bolz.

Heuer weiß genau, was sein Neuzugang meint. "Hier auf dem Land sieht man sich zweimal", sagt er. Dadurch seien Umgang und Vertrauensverhältnis zwischen Anwälten und Richter anders. "Hier werden keine Interessen verkauft. Man begegnet sich mit Respekt und schafft es, durch ein kollegiales Miteinander, Verfahren schneller und einfacher ablaufen zu lassen", erklärt er. Das gewährleiste, dass der Prozess nicht in Autoritätsverlust und Beliebigkeit verlaufe.

Auch so manchen anderen Zivilrechtsprozess wird Bolz künftig in Vertretung übernehmen. "Mir gefällt, dass ich als Richter das Tempo vorgeben kann. Von Anfang an bin ich am Fall dran." In der Kanzlei mit Rechtsberatung habe der Mandant das Tempo bestimmt. "Durch den Wechsel habe ich eine Art Entschleunigung erfahren", erklärt Bolz. Ebendiese wird er wohl auch auf die Prozessteilnehmer wirken lassen, um bei aller Emotionalität und mancher fehlender Objektivität der Beteiligten ein Urteil fällen zu können, das diesen fair erscheint.