Oberndorf (cel). Das Gebäude Bahnhofstraße 19 war einst die letzte Wohnstätte der jüdischen Familie Eppstein. 1994 wurde am Haus eine Gedenktafel angebracht, die nach einem Besitzerwechsel verschwunden war. 2017 tauchte sie wieder auf. Doch nach der jüngsten Renovierung des Gebäudes wurde sie nicht wieder angeschraubt. SPD-Stadtrat Günter Danner fragte nun in der Sitzung des Gemeinderats nach dem Verbleib der Tafel. Er gehe "selbstverständlich" davon aus, dass diese wieder angebracht werde, so Danner. Bürgermeister Hermann Acker sagte zu, der Sache auf den Grund zu gehen.