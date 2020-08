Oberndorf a. N. Witwe kämpft um Grabsymbol: Diskussion entbrannt

Beerdigungskultur in ständigen Wandel

Darin fordert die SPD-Fraktion, dass die Friedhofsordnung im Verwaltungsausschusssitzung am 14. Juli thematisiert werde. "Unsere Beerdigungskultur ist in einem ständigen Wandel. Wir müssen daher die derzeit gültige Friedhofsordnung überprüfen und anpassen", heißt es in der Begründung. Da die Urnenwand immer mehr genutzt werde, solle der Gemeinderat darüber befinden, wie Trauernde ihre Trauer oder ihre Gedanken zum Ausdruck bringen könnten, heißt es weiter. Die Witwe von Erwin Moos hatte das Radsymbol gewählt, weil ihr Mann für sein Leben gerne Fahrrad gefahren sei und es "ihn einfach ausgemacht hat."

Von der Verwaltung war Ruth Hunds darauf hin gebeten worden, sich noch bis nach den Sommerferien zu gedulden, da die Friedhofsverwaltung noch weitere Dinge abgeklärt haben wollte. Sie sollen nun alle gemeinsam in einer Herbstsitzung des Gemeinderats erörtert werden. Sie habe jedoch die Zusage erhalten, so die Fraktionschefin, dass die Angehörigen bis dahin nichts von den Grabplatten entfernen müssten.

Viele Kommentare auf Facebook

Unser Facebook-Post zu dem Thema hat für viele Kommentare gesorgt. "Haben die keine anderen Probleme?", heißt es da etwa. Oder: "Lächerlich, das man sich mit sowas beschäftigen muss.... es ist eine Frechheit, dass die Witwe auch noch kämpfen muss." Ein anderer User schreibt: "Auch der Tod ist persönlich. Dieses überkommene starre sinnlose Zeug ist doch längst überholt. Nur gut, wenn von einem Menschen etwas erkennbar ist. Habe mal alle Tiere auf den Grabmälern unseres Friedhofs fotografiert, waren teils symbolische und teils Tiere, die die Verstorbenen geliebt haben. Ich fand das wunderschön. Dieses Fahrrad bedeutet Liebe." "Da kann man nur den Kopf schütteln", meint eine andere Userin.

Zu lesen ist im sozialen Netzwerk aber auch: "Es steht doch klar und deutlich in der Friedhofssatzung. Von daher hätte sie wissen müssen wie die Regeln sind. Man sollte sich schon vorher Gedanken machen ob man die geltenden Regeln akzeptieren will oder nicht."

Auch in der Facebook-Gruppe "Ich habe mal in Oberndorf gelebt" melden sich User zu Wort: "Ganz ehrlich, das ist ein Beispiel, für das kleingeistige, enge und unkreative Denken mancher Menschen hier in Oberndorf. Lasst doch das Fahrrad auf dem Grabstein und die Kirche im Dorf!", heißt es etwa. Dort meldet sich auch CDU-Stadträtin Annette Elben zu Wort: "Nicht gleich urteilen bzw. verurteilen. Die Friedhofsatzung ist eine allgemeine Richtlinie wie sie in jeder Stadt besteht. Nach bestem Wissen und Gewissen wird sie von einer Stadtverwaltung aufgesetzt und vom Gemeinderat bestätigt. Man bezieht sich dabei auf allgemeine Grundsätze, man kann nicht alle Eventualitäten hinein schreiben. Für die städtischen Mitarbeiter ist die Friedhofsordnung eine Richtschnur und sie haben sie so umzusetzen. Für mich heißt das nicht, dass es auch Ausnahmen geben kann und darf. Ich persönlich finde das Fahrrädle schön, es ist eine nette Geste für Herrn Moos, da es einfach zu ihm gehört hat. Gut, dass es nun auch vom Gemeinderat beraten werden soll. Vielleicht sollte man die Friedhofsordnung einfach ein klein wenig abändern insofern, dass es sakrale Symbole sein dürfen oder aber, dass eventuelle Symbole christlichen Werten nicht entgegen stehen dürfen. Und das tut ja das Fahrrädle gewiss nicht."

Schon einmal gab es Diskussionen um eine Grabstätte auf dem Talfriedhof. Mitte der 1970er-Jahre hatte der bekannte Bildhauer Erich Hauser eine Edelstahl-Plastik für die letzte Ruhestätte seines Freundes und Oberndorfer Apothekers Wolfgang Holder entworfen. Sie ziert übrigens noch heute das Grab.

Andernorts – etwa in Fluorn – ist sogar ein Lastwagen als Grabsymbol möglich. Laut der Witwe war deren Mann Trucker mit Leib und Seele.