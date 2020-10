Oberndorf a. N. Witwe kämpft um Grabsymbol: Darf "Rädle" an Urnenwand bleiben?

Gemeinderatsbeschluss sorgt für Wirbel

Das war nicht nur für die Witwe unverständlich. Auch im Netz überschlugen sich die negativen Reaktionen auf diese Entscheidung. "Dass man für sowas kämpfen muss, ist traurig", "Haben die Oberndorfer keine anderen Probleme? Was ist an dem Rädle so schlimm?" und "Solche Symbole geben dem Friedhof eine besonder Note und tun keinem weh", waren nur einige der vielen Leser-Reaktionen.