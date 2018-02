Oberndorf a. N. Wirt setzt sich gegen Gerücht zur Wehr

Maisenbacher weiß sich jetzt nicht mehr anders zu helfen und wendet sich an unsere Lokalredaktion. Im Frühjahr werden es drei Jahre, dass der gelernte Metzgermeister und Koch das Oberndorfer Ausflugslokal übernommen hat – seinerzeit gemeinsam mit seiner Frau. Inzwischen habe sich das Paar einvernehmlich getrennt, betont der 62-Jährige. Er treibt den "Stockbrunnen", gemeinsam mit Angestellten, weiterhin um. Und Volker Maisenbacher ist nicht nur der Betreiber, ihm gehört das Gebäude auch.

Lange Zeit war der gebürtige Calwer Pächter von Gaststätten und Hotels – zuletzt in Heilbronn. Dann sollte es "etwas Eigenes" sein, erzählt er. Und seine Wahl fiel auf Oberndorf. Hier fühlt er sich mittlerweile heimisch. Die Stadtkapelle hält demnächst ihre Hauptversammlung bei ihm ab, und die Musiker kehren auch nach der Probe gerne bei ihm ein, berichtet der Gastronom. Am Fasnetsdienstag gibt er in der Wasserfallturnhalle die Narrenessen aus.

Um so bitterer ist für ihn das Gerücht, dass sich seit Ende 2017 hartnäckig in der Stadt zu halten scheint. Mittlerweile sei er sogar schon von Wirtskollegen drauf angesprochen worden. Volker Maisenbacher kann sich das Gerede nur so erklären, dass einer seiner Vorgänger im "Stockbrunnen" Insolvenz angemeldet haben soll. Er selbst jedenfalls, so betont er, habe vor, noch mindestens zehn Jahre weiterzumachen. "Sofern es die Gesundheit zulässt. Und danach sieht es zumindest momentan aus."