Oberndorf a. N. Wird Parkraum in Oberstadt künftig knapper?

Die Verwaltung folgte mit dem Tagesordnungspunkt einem Antrag der Freien Wähler. Doch auch aus den Reihen der CDU habe es entsprechende Hinweise gegeben, sagte Jens Hartmann vom Ordnungsamt bei der Vorstellung der Maßnahme im Gremium.

Mit dem Bau des neuen Parkhauses "Wettestraße" und der Realisierung einer direkten fußläufigen Verbindung zum Schuhmarktplatz habe man das bestehende knappe Stellplatzangebot in der Oberstadt erweitert und damit eine wichtige Voraussetzung geschaffen, den Parkdruck insbesondere in der Oberstadt zu verringern und gezielter auf die Parkierungsschwerpunkte zu lenken, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Durch die anstehende Sanierung des Brauereiareals – verbunden mit einer Neugestaltung des Talplatzes und einer Neuorganisation der Parkierung –­ sowie durch verschiedene Bauprojekte entfallen jedoch Parkplätze in der Ober- und Talstadt. In der selben TUA-Sitzung wurden Pläne für eine Bebauung des Wöhrds vorgestellt (wir berichteten). Zudem ist bekanntlich vorgesehen, den sogenannten "Mauerpark" an der Hochbrücke zum großen Teil zugunsten eines neuen Aldis aufzugeben. Weiter plant die Lebenshilfe den Neubau eines Wohnheims. Somit bedürfe es einer Evaluation des Parkraummanagements – insbesondere für die Kompensation der aufgezählten wegfallenden Parkflächen.

Ferner soll die Auslastung der Parkplätze mittels einer Funktionsanalyse hinsichtlich Nutzung, Dauer und Belegungssequenz aufgearbeitet werden. Beauftragt wurde wiederum das Büro Kölz aus Ludwigsburg, mit dem die Stadt Oberndorf schon lange in Sachen Verkehrsplanung zusammenarbeitet. Dies schmeckte nicht allen im Gremium. SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds bekannte: "Ich tue mir mittlerweile ein bisschen schwer mit dem Büro Kölz." Was von dort zuletzt an Ergebnissen herausgekommen sei, sei "ja nicht so toll." Jens Hartmann erläuterte dazu: Wenn man nun ein neues Büro beauftrage, fange man wieder bei Null an.