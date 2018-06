Oberndorf a. N. "Wir sind noch lange nicht am Ende"

Oberndorf. Dass das Großprojekt Sanierungsgebiet Talstadt unterstützt wird, war nicht überraschend, gibt Bärbel Schäfer vom Regierungspräsidium Freiburg zu. Begonnene Sanierungsprojekte werden vorrangig behandelt, um sie zu Ende bringen zu können. Beim Talstadtprojekt habe es schon einmal die Zusage von 2,3 Millionen Euro Unterstützung gegeben, die nun um weitere 1,5 Millionen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortszentren" aufgestockt wurde.

"Und trotzdem ist klar: Wir sind mit dem Projekt noch lange nicht am Ende", meinte Schäfer. Das Geld, so Bürgermeister Hermann Acker, werde vorrangig in den bereits begonnenen Gebäudeabriss der Brauerei und die Hangsicherung fließen. Ersteres ist unter anderem aufgrund der Hanglage kostspielig. An der Hangkante sollen dann eine große Seniorenwohnanlage und eine neue barrierefreie Verbindung zwischen Ober- und Talstadt entstehen.

Ein wichtiger Punkt sei auch die Verkehrsentflechtung, betonte Schäfer. In der Oberstadt sei das schon gelungen. Wichtig sei, dass ein Gesamtkonzept vorliege und die Bürgerschaft beteiligt werde, so die Regierungspräsidentin zu den Kriterien für die Förderung. In der Talstadt soll zudem der Gebäudebestand erneuert und aufgewertet werden. Dazu ist ein städtebaulicher Wettbewerb geplant.