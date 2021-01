Oberndorf a. N. Wie viele Bäume werden gefällt?

Die NABU-Ortsgruppe aus Oberndorf habe sich Anfang des neuen Jahres diesbezüglich an die Stadt gewandt. Auch unsere Zeitung hat bei Bürgermeister Hermann Acker nachgefragt, wie seine Sicht der Dinge ist, und ob es noch weitere Hintergrundinformationen zu den Hochwasserschutzmaßnahmen gibt. Dieser verwies auf seine Antwort, die er auch schon der NABU-Ortsgruppe per E-Mail geschickt hatte.

Planungen werden im Gemeinderat vorgestellt

Dort ist zu lesen: "Wir werden die im Zuständigkeitsbereich der Stadt Oberndorf a.N. liegende Hochwasserschutzmaßnahme entlang des Neckars (Höhe Freibad bis Höhe Fa. Rheinmetall) umfassend im Gemeinderat vorstellen, sobald diese vom Ingenieurbüro fertig ausgearbeitet ist – voraussichtlich am 9. Februar oder am 16. März 2021. Ich bitte um Verständnis, dass die Erstinformation dem Gemeinderat obliegt."

Die Bürgerin setzt sich für den weitgehenden Erhalt der Bäume aus Gründen des Klimaschutzes ein. Sie nennt hier besonders die wichtige CO2-Aufnahme. Außerdem bieten die Bäume dem Neckar Schattenschutz, argumentiert sie. Dies sei für viele Tiere, die sich im kalten Wasser wohl fühlen, wichtig. Zudem seien die Bäume an der Teckstraße auch Heimat für einige Tiere – so wie für die Wasserfledermaus, die im Sommer in den Baumhöhlen hause.

Weiterhin sei es paradox, "wenn man bedenkt, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge des Klimawandels vollzogen werden und dafür Bäume ausgerissen werden, die eigentlichen vor dem Klimawandel schützen", klagt die Bürgerin.

Wie viele Bäume tatsächlich fallen müssen, wird wohl erst bekannt, wenn die Planungen endgültig feststehen und im Gemeinderat vorgestellt werden.