Oberndorf a. N. Westen immer noch als Feindbild

Doch Russland sehe das nicht so. So entstehe eine Entfremdung. Die Wahrnehmung der Russen sei, dass der Westen immer nur gegen sie arbeite, was nicht der Fall sei, so Erler, der selbst daran beteiligt ist, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Die Entfremdung müsse aufgearbeitet werden, das könne aber Jahre dauern.