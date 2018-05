Oberndorf a. N. Werner Schneider mit Herzblut dabei

Oberndorf-Bochingen. Nun gibt Werner Schneider die Verantwortung für den Verein ab, an dessen Gründung er maßgeblich beteiligt war und für den er Aufbauarbeit geleistet hat. "Ich hatte mich zur Verfügung gestellt, weil ich mich mit dieser Vereinsidee voll identifizieren konnte."

Verfolgt man den Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres und bindet ihn ein in das Leistungsspektrum seit der Gründung 2013, stellt man fest, dass es nur durch diese starke Identifikation möglich war, solche Kräfte zu mobilisieren. Mit klaren Vorstellungen ist er an sein Amt herangegangen, hat sich mit seinem Team den unterschiedlichsten Themen gewidmet, die von den Bürgern angesprochen wurden, von der Kommune aber finanziell nicht getragen werden konnten. Mit der "Generationenbrücke", hat er den Impuls gegeben für kontinuierliche Schritte hinsichtlich der Etablierung des "Bürgertreffs" und der "Nachbarschaftshilfe", zwei gesamtgesellschaftlichen Brennpunkten. Beide Bereiche werden nun von festen Einsatzleitern und einem ständigen Helferstab betreut. Diese Abteilung liegt ihm ganz besonders am Herzen, deshalb wird er sie auch weiterhin konzeptionell und organisatorisch unterstützen und leiten.

14 Projekte, welche man aus Eigeninitiative, auf Vorschlag aus der Bevölkerung und auch die Ortsverwaltung unterstützend angegangen war, waren im Geschäftsbericht 2017 festgehalten. Wenn Werner Schneider seinen Bericht beendet mit den Worten: "Auf weitere Projekte haben wir verzichtet – in Anbetracht der eingeplanten hohen Eigenleistungen bei der Neugestaltung des Kroneplatzes", wird deutlich, wie schnell sich der Verein etabliert hat. Die Philosophie, dass jeder – ob punktuell oder permanent – willkommen ist und sich nach Fähigkeiten, Leidenschaft und Zeitkapazität einbringen kann, ist die Basis des Erfolgskonzepts.