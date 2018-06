Oberndorf a. N. Werke von Bach und des Frühbarocks

Mit dem Solisten Cyriakus Alpermann aus Erlangen spielt ein renommierter Künstler Werke für Cello solo von Johann Sebastian Bach. Die Interpretation unterstreicht die hohe Virtuosität des Solisten, der die Stücke in einer einzigartigen Weise spielt.

Ekaterina Korotkowa und Andre Schmechel aus Wesel interpretieren Werke des italienischen Frühbarocks. Ekaterina Korotkowa studierte klassischen Gesang in Moskau und Mailand und ist Trägerin zahlreicher Preise für Gesang in Italien, Deutschland und Russland. Andre Schmechel ist nach seinem Studium in Göttingen als Solist für Barock-Trompete und als Musikwissenschaftler international bekannt geworden, war Musikdirektor in Vancouver, Kanada, und Italien und ist heute als Lehrer für Nachwuchstalente am Niederrhein tätig.

Die Besetzung verspricht einen interessanten und musikalisch wertvollen Abend in Altoberndorf, heißt es in der Ankündigung.