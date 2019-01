Oberndorf a. N. Wer Bauschutt loswerden will, muss mehr berappen

Kapazitäten erschöpft

Vom Landratsamt Rottweil gibt es einen Zettel, der darauf hinweist, dass die Kapazitäten zum Einbau von Bauschutt in der Bochinger Deponie erschöpft sind. "Kunden" werden auf die Deponie Talheim im Landkreis Tuttlingen verwiesen. Die liegt fast 40 Kilometer entfernt und berechnet zudem 43 Euro pro Tonne. In Bochingen mussten für 1000 Kilogramm Bauschutt lediglich 25 Euro bezahlt werden.

Wer seinen mineralischen Abfall entsorgen möchte, kann dies natürlich auch am Standort Zimmern der Alba Süd GmbH & Co. KG tun. Der liegt zwar näher, ist aber mit 50 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro Tonne deutlich teurer. In Bochingen konnten für die 25 Euro pro Tonne auch Fliesen und Keramik mit angeliefert werden. Bis 400 Kilogramm wurde sogar nur eine Pauschale in Höhe von zehn Euro fällig. Rund 1300 Anlieferungen von Privatpersonen hatte die Kreismülldeponie pro Jahr zu verzeichnen.