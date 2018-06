Oberndorf a. N. Wenn im Alter der Schwung nachlässt

Fluorn-Winzeln/Oberndorf (pwo). Unter der Überschrift "Alt sein? Ich? Niemals!" lädt die Freie Wählervereinigung Oberndorf am Dienstag, 19. Juni, um 19.30 Uhr zu einer Veranstaltung mit der neuen Seniorenbeauftragten Gabriele Schneider ins Turnerheim in der Austraße in Oberndorf ein. Bei dieser Veranstaltung sollen unter anderem Fragen wie "Was wird im Alter aus mir?", "Bin ich alleine?" und "Habe ich einen Ansprechpartner?" thematisiert und diskutiert werden. Mit dem Älterwerden und den dadurch bedingten Beeinträchtigungen sowie Folgen beschäftigt sich der Mensch kaum, solange er fit und gesund ist, heißt es in der Ankündigung. Aber irgendwann muss man sich doch eingestehen, darüber nachdenken zu müssen, wie es im Alter weitergehen soll.