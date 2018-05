Oberndorf a. N. Wenn die Nacht zum Feind wird

Neben solchen Tipps verwies Elben aber auch auf die duftende Aromapflege, zum Beispiel im Zusammenspiel mit einer Massage. Paarweise erprobten die Kursteilnehmer eine Handmassage mit einem Mandel- und Johanniskrautöl.

Und die funktioniert folgendermaßen: entspannen, dann die Hand mit kreisenden, leicht drückenden Bewegungen in der Mitte des Handtellers und danach an der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger bearbeiten. Zum Schluss jeden Finger mehrfach ausstreichen. Das Ganze in Ruhe, pro Massage werden 20 Minuten angesetzt. Auch verschiedene Öle und ihre Wirkungen wurden mittels Duftproben vorgestellt: Ylang Ylang, Weihrauch, Zirbelkiefer oder auch Narde, die laut Elben auch beim Einschlafen gute Dienste erweisen. "Problemkandidaten" können zum Beispiel einige Tropfen aufgelöst in Wasser mit einem kleinen Schuss Dosenmilch in einer Schüssel mischen und den Körper dann damit einreiben.

Daneben werden, so erklärte Elben, Fußbäder den Einschlafprozess nachhaltig unterstützen. Wie das sogenannte ansteigende Fußbad von Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp, das von 33 Grad durch das Nachgießen heißen Wassers auf 40 Grad steigt. Und auch selbst gefertigte Ölkompressen könnten Abhilfe beim zunehmenden Massenphänomen Schlaflosigkeit schaffen.

Den guten Zuspruch des Abends erklärt sich VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert mit einem in der vergangenen Zeit deutlich gesteigerten Interesse an den Entspannungsangeboten der VHS.

"Runterkommen, zurückschalten, innehalten, inneres Wohlbefinden wiederfinden – viele unserer Teilnehmer suchen Möglichkeiten, mit den belastenden Situationen des Alltags und negativem Stress besser umgehen zu können." Und dazu gehöre eben auch ein guter Schlaf. Ein neuer Kurs "Dynamische Entspannung und Autogenes Training" beginnt bei der VHS im Schwedenbau am 8. Juni, sechs Mal freitags, jeweils von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Weitere Informationen: Telefon 07423/77 11 80 vhs@oberndorf.de