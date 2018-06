Oberndorf a. N. Wenn der Schwung nachlässt

So entstehen nicht nur in den Ortsteilen Bürgergruppierungen, die ihren älteren Mitbürgern zur Hand gehen, für sie einkaufen gehen, Arztfahrten übernehmen. Es gibt einen Kreisseniorenrat, der sich für die Belange der Senioren einsetzt, es existiert eine rege Sozialstation, die Kirchen engagieren sich für Senioren, Bürgeriniativen, die Senioren in ihrem Alltag unterstützen, nehmen zu.

Die Stadt Oberndorf hat nun seit April dieses Jahres für die Verwaltungsgemeinschaft Oberndorf/Epfendorf/Fluorn-Winzeln eine Seniorenbeauftragte eingestellt. Gabriele Schneider hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem die Lebensumstände für Senioren in deren eigenem Umfeld zu verbessern. Sie wird sich, ihre Arbeit, ihre Ideen und Gedanken an diesem Abend vorstellen und dabei auch die Problematik der drohenden Vereinsamung erörtern, wenn ein Partner stirbt und der Zurückgebliebene aber in seinem Zuhause bleiben möchte.