Oberndorf a. N. Wenn das Herz aus dem Takt ist

"Das Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung" stellte Widmann in seiner Einführung fest. Beim Vorhofflimmern ist das Herz völlig außer Takt. Es schlägt unregelmäßig und oft sehr schnell. Dies ist an sich nicht lebensbedrohlich, aber unbehandelt drohen ernste Folgen wie Schlaganfall und Herzschwäche, so der Arzt.

Bei bis zu 400 Schlägen in den Vorhöfen wird das Blut nicht mehr effektiv aus dem Herz gepumpt, weil die Druckphase zu kurz ist., um genügend Blut durch die Arterien zu pumpen. Das hat zur Folge, dass der Puls auf bis zu 160 Schläge pro Minute ansteigt. Welche Beschwerden stellen sich ein? Der Herzschlag wird bis in den Halsbereich spürbar. Druckgefühl im Brustkorb, Angst, Atemnot, Schweißausbruch und Schwindelgefühl sind Symptome für ein Vorhofflimmern. In diesem Fall sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Gefahr eines Schlaganfalls droht