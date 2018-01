Oberndorf a. N. Weiterhin kostenlos?

Oberndorf. Neben den drei Ganztagsschulen in der Oberstadt, auf dem Lindenhof und in Hochmössingen gibt es in Oberndorf zudem drei sogenannte verlässliche Grundschulen. In Bochingen, Aistaig und Beffendorf ist gewährleistet, dass die Schüler über einen festgelegten Zeitraum hinweg auch außerhalb des Unterrichts betreut werden – soweit das von den Eltern gewünscht wird. Das kostete früher Geld.