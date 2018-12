Oberndorf a. N. Weihnachtszeit ist Theaterzeit – aber wie lange noch?

Sehr schwierig sei es gewesen, die Besetzung zu finden, was letztendlich dann doch gelungen war, indem sich Josef Haag, Heiko Braasch, Wolfram Zündel und Eva Aichelmann erneut aktivieren ließen, die Bochinger Theatertradition in diesem Jahr nochmals hoch zu halten. In der Rolle der reichen Erbtante Edith aus Amerika feierte Katja Gebert eine überzeugende Premiere. Ihr spontaner Besuch brachte das Leben ihres Neffen Emil Fetzer (Roland Binder) und dessen Ehefrau Betty (Karla Arnold) völlig durcheinander, denn die jahrelangen Schwindeleien, die einen beträchtlichen Geldsegen von jenseits des Atlantiks beschert hatten, mussten nun zur Realität geführt werden.

Die Freunde, Oswald und Helga Geiger (Josef Haag und Annette Wingerath) wollen natürlich auch etwas vom Kuchen abbekommen, weshalb sie bereit waren, die Identität eines Arztehepaares anzunehmen. Da Manieren, Stil und Sprache nicht so schnell übergestülpt werden können wie Kleider, trat Helga von einem Fettnapf in den anderen. Für den pfiffigen, doch auch bequemen Sohn des Hauses Fetzer, Stefan (Heiko Braasch), musste schleunigst eine Verlobte her, wobei man bei der jungen, hübschen Susi fündig wurde, die sich relativ schnell überreden ließ, in der Inszenierung für die Erbtante mitzumischen.

Nachbar und treue Seele Maximilian (Wolfram Zündel) wurde in den Dienst eines Butlers eingewiesen, musste aber gleichzeitig noch zwei weitere Identitäten annehmen, was er mit Nonchalance meisterte.

Kräftig Lokalkolorit wurde dem köstlichen Bühnengemisch beigerührt, welches Betty Fetzter haarscharf und konsequent gebraut hatte, wie sich nach drei Stunden allerbester Unterhaltung herausstellte. Denn alle Register der Laienschauspielkunst wurden gezogen, wofür es mächtig Beifall gab. Bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass es auch im nächsten Jahr wieder heißen kann: Weihnachtszeit – Theaterzeit. Für die Aufführung am heutigen Samstag sind noch wenige Restkarten vorhanden. Am morgigen Sonntag findet – bei freiem Eintritt – ab 14.30 Uhr die Aufführung für Senioren statt.