Oberndorf a. N. Weihnachtsflohmarkt bringt ordentlich Geld ein

In der Kirchtorstraße 2 öffnete dieser ganz besondere "Laden" während des Weihnachtsmarkts seine Pforten – gut gefüllt mit Christbaumkugeln, Holzengeln oder adventlichen Kerzenständern. Für viele Menschen sei der Weihnachtsflohmarkt eine gute Gelegenheit, sich mit gutem Gewissen – weil für einen guten Zweck – von ihrem Adventsschmuck zu trennen, sagte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Robert Häring jetzt bei der Spendenübergabe.

Und für Bärbel Häring und Annette Elben, die "guten Feen" im "Laden", ist schon beim Ausspacken der geschenkten Artikel Weihnachten, bekannten sie selig lächelnd. Nicht ohne Stolz fügte Robert Häring an: "Unser Schaufenster ist in der Vorweihnachtszeit eines der schönsten im Städtle."

So viel Engagement wurde belohnt. Trotz des widrigen Wetters "stürmten" die Kaufwilligen am vergangenen Wochenende den temporären Flohmarkt. Unterm Strich standen auf der Einnahmenseite stolze 1300 Euro. Sie wurden jetzt – gerecht aufgeteilt und interkonfessionell – an die diesjährigen Empfänger übergeben. Das sind zum einen die Orgelfreunde evangelische Stadtkirche Oberndorf, die sich über die 650 Euro genauso freuten wie über das Wohlwollen, dass mit der Berücksichtigung ausgedrückt wird. "Steter Tropfen höhlt den Stein", meinte Robert Häring.