Der Ausstellungsraum im Durchgang am Schuhmarktplatz 13 ist frisch umgestaltet. Die Anregung von Stadt- und Elferrat Günter Danner, mit der Narrenzunft für das zur fünften Jahreszeit passende Interieur zu sorgen, hat die Stadtverwaltung gerne angenommen. Mit der Dreikönigsversammlung wurde die Fasnet eingeläutet. Gemeinsam mit Zunftpräsident Eberhard Schmid und einigen Elferratskollegen ging’s also am Dienstagabend ans Umdekorieren. Zu sehen sind neben historischen Plakaten und Fotos aus dem Archiv der Zunft natürlich auch die Narrenfiguren. Außerdem läuft auf dem Bildschirm ein Film über die Oberndorfer Fasnet. Bis zum Aschermittwoch wird es also beim Gang vom Parkhaus zum Schuhmarkt nicht langweilig. Foto: Danner